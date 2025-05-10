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        Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:34
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        Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2077'nci gününde sürüyor.

        Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 382'ye yükseldi.

        Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 61 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

        Diğer ailelerin ise evlat nöbetinde bekleyişi sürüyor. Umut dolu bekleyişini sürdüren anneler, Anneler Günü için "en güzel hediye" dedikleri evlatlarını istiyor.

        Kocaeli'den 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Eren için eylem yapan anne Fadime Aksu, AA muhabirine, yıllardır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Tek amacının evladına kavuşmak olduğunu belirten Aksu, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

        Oğlundan ayrı kaldığından bu yana kendisi için hiçbir özel günün anlamının kalmadığını dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızı aldığımızda en güzel Anneler Günü bizim olur. Bizim güçlü devletimiz, milletimiz var. Devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. O zaman en mutlu Anneler Günü'müz olur. Oğlum dağa kaçırılmadan önce 5 çocuğum bir araya gelip Anneler Günü'mü kutlardı. O zaman dünyalar benim oluyordu."

        Evladına teslim olması çağrısında bulunan Aksu, "Oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim." ifadesini kullandı.

        - "Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz"

        Diyarbakır'dan 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu da kronik rahatsızlıkları bulunmasına rağmen her gün evlat nöbetine geldiğini söyledi.

        Evlat hasretinin bir an önce bitmesini temenni eden Uslu, şöyle konuştu:

        "Anneler Günü diyorlar ama bizim Anneler Günü'müz yok. Biz evladımızla sınandık ama hiç kimsenin evladıyla sınanmasını istemiyorum çünkü çok zor bir durum. Biz 'Evladımız okulu bitirip memur olacak.' diyorduk ama onları bizden aldılar, dağa, taşa mahkum ettiler. Ne gecemiz ne gündüzümüz ne Anneler Günü'müz ne de bayramımız var. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuklarımız kaçıp evlerine geri dönecek."

        Hatice Levent ise 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'yi çok özlediğini, evladına kavuşmak için mücadelesine devam edeceğini belirtti.

        Evlatlarına kavuşma umutlarını hiç yitirmediklerini anlatan Levent, "Seni çok özledim kızım, geri dön. Fadime'm Anneler Günü'nde bana etek almıştı, halen onu saklıyorum. Senin aldığın eteğe bakıp ağlıyorum yavrum, geri dön. Kızım, Anneler Günü'nde yolunu gözlüyorum. Dünya gözüyle seni görünce, sarıp koklayınca işte o zaman Anneler Günü'nü bilirim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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