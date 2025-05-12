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        Karacadağ'da bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

        Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde, Çınar Kaymakamlığı ev sahipliğinde bisiklet turu, lav yolunda da doğa yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:15
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        Karacadağ'da bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
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        Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde, Çınar Kaymakamlığı ev sahipliğinde bisiklet turu, lav yolunda da doğa yürüyüşü yapıldı.

        Çınar Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kırsal Ovabağ Mahallesi'nde bisiklet yarışı, oryantiring ve lav yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'da bulunan Ovabağ Mahallesi'nden başlayan 10 kilometrelik parkurda Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın da katılımıyla yaklaşık 70 bisikletçi ve 30'a yakın çocuk, Dişlibaşak Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

        Bir süre pedal çeviren Kaymakam Erdoğan, daha sonra yarışın bitiş noktasına araçla giderek burada sporcuları karşıladı.

        Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet yarışı, oryantiring, lav yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bisiklet yarışına 100'e yakın sporcunun katıldığını anlatan Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten 1000'e yakın gencin de iki haftadır devam eden çeşitli etkinliklerde yer aldığını belirtti.

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