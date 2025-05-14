Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Vural'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:

        Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Vural'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir." dedi.

        Vural, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasının ardından dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirtti.

        Bu süreçte emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 3 Mayıs'ta vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür eden Vural, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

        "Bu karar tarihi bir öneme haizdir, bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yine yetkililer tarafından çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük dileğimizdir. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Bu sürecin ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyoruz."

        Basın toplantısında derneğin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü düzenlenen etkinlikle kutlan...
        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü düzenlenen etkinlikle kutlan...
        Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'ne erişim ödülü
        Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'ne erişim ödülü
        Diyarbakır'da jandarmadan besicilere dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uya...
        Diyarbakır'da jandarmadan besicilere dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uya...
        Otomobilin çarptığı liseli Kübra öldü, ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Otomobilin çarptığı liseli Kübra öldü, ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Diyarbakır'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı
        Diyarbakır'da su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı
        Diyarbakır'da "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Diyarbakır'da "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı