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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, görevini Uzman Dr. Emre Asiltürk'e devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:47
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, görevini Uzman Dr. Emre Asiltürk'e devretti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen törende, Asiltürk'ün, görevi Pamukçu'dan devraldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak Pamukçu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Asiltürk'e yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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