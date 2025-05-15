Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Bismil'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bismil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu, Bismil'de Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Recep Hasar ile görüştü.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığını da ziyaret eden Zorluoğlu, yargı mensuplarıyla bir araya geldi, adli süreçlerin işleyişine dair bilgi aldı.

Bismil Devlet Hastanesine tahsis edilen binayı da yerinde inceleyen Zorluoğlu, yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapının ilçenin sağlık altyapısına yeniden katkı sunması hedefleniyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen ve bölgeye önemli istihdam sağlaması beklenen "Tekstil Kent"i de ziyaret eden Zorluoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Zorluoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle yapımı süren 444 konut ve 22 bloktan oluşan afet ve sosyal konutlar inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Depremzedeler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik projede gelinen son aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Zorluoğlu, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.