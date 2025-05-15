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        Diyarbakır'da 30 engelli öğrenci bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci üniforma giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:01
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        Diyarbakır'da 30 engelli öğrenci bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci üniforma giyip yemin etti.

        Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre, okulda eğitim gören engelli öğrenciler, aile ve öğretmenleriyle Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'na konuk oldu.

        Burada kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutulan engelliler, komandolarla törene katıldı, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, bu etkinlik ile öğrencilerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve onlara farklı deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

        Ay, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin bu özel günü yaşamalarına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi. Bu tür etkinliklerimizle öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve topluma daha sıkı bağlarla bağlanmalarını hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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