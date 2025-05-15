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        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:04
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        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
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        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Türk bayrağı ve meşalelerle merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi önünde toplandı.

        Katılımcılar daha sonra ellerindeki meşalelerle yürüyüşe geçti.

        157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan grup, Gazi Caddesi güzergahından Dört Ayaklı Minare'ye, oradan da tekrar Kurşunlu Camisi'ne kadar yürüdü.

        - Siirt

        Siirt'te de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, yalnızca bir kurtuluşun değil aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" diyerek sadece bir temennide bulunmadığını dile getiren Çalgan, "Bir vizyon ortaya koyuyor, bu ülkenin kaderini gençlerin ellerine teslim ediyordu. Bugün bilimde, sanatta, sporda, teknolojide, dayanışmada, fikirde ve üretimde çok daha ileriye gidebiliriz, gitmeliyiz çünkü bu bizim geleceğimiz. Hayal kurmaktan korkmayan, sorunlar karşısında pes etmeyen, eleştiren ama aynı zamanda üreten bir gençlik olabiliriz. Çünkü bu bizim medeniyetimiz." dedi.

        "Bizden öncekiler bu yolu kalemle, fikirle, alın teriyle, cesaretle açtılar. Şimdi bize düşen, bu yolu genişletmek, derinleştirmek, daha adil, daha merhametli hale getirmektir." diyen Çalgan, şunları kaydetti:

        "Eğer bu değerleri taşıyorsak, biz bir medeniyet inşa ediyoruz demektir. Hayallerimiz kadar büyük konuşmalı, sorumluluklarımız kadar derin düşünmeliyiz. Yapay zekayı sadece eğlenmek için değil, insanlık için üretmeye başlarsak, o zaman biz bu yolculukta sadece yürüyen değil, iz bırakan olacağız."

        Konuşmaların ardından Gençlik Haftası videosu gösterimi yapıldı.

        Daha sonra bu haftaya özgü düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, kurum müdürleri, gençler ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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