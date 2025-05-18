Diyarbakır'da otomobil ile pikabın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı pikap, kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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