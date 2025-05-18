Diyarbakır'da otomobil ile pikabın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı pikap, kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan M.T.T (71), M.N.M, F.A. ile M.A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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