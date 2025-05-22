KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, " 'Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil, tüm çevreye de hem ekonomik hem kültürel hem de gelişme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır." dedi.

Öztürkler, beraberindeki heyetle Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Vali Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Öztürkler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Zorluoğlu ile makamında bir süre görüşen Öztürkler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreç ile ilgili atmış olduğu adımların Güneydoğu Anadolu'da yansımalarının çok güzel olduğunu söyledi.

Öztürkler, "Bu büyük vizyondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. 'Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil, tüm çevreye de hem ekonomik hem kültürel hem de gelişme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır." diye konuştu.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da Türk devletleriyle gerçekleştirilen zirvede çekilecek aile fotoğrafının eksik olduğundan, bu fotoğrafın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olması gerektiğinden bahsetmiştir. Her zaman Cumhurbaşkanı'mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik, ekonomik işbirlikleri kurulması noktasında açıklamaları var. Bu da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem de bizlere çok büyük moral veriyor. Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bunu dile getirmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Bu bize daha büyük bir cesaret vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların sarsılmasına ve koparılmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynen Sayın Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın söylediği gibi, Türk dünyasının da bir parçasıdır ve Türk dünyasının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gereken değeri göstereceğine olan inancımız tamdır."