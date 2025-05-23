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        Diyarbakır'da öğrenciler Müzeler Haftası'nda piyano resitali sundu

        Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında piyano resitali gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:55
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        Diyarbakır'da öğrenciler Müzeler Haftası'nda piyano resitali sundu
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        Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında piyano resitali gerçekleştirdi.

        Bağlar Bilim ve Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, BİLSEM Müzik Bölümü'nden 40 öğrenci sahne aldı.

        Müzik öğretmenleri Ezgi Barç ve Güven Akşit'in koordinasyonunda gerçekleştirilen program, öğrencilerin müzikal yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlarken, tarihi müze atmosferinde sunulan performanslarla kültürel etkileşimi pekiştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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