Diyarbakır'da öğrenciler Müzeler Haftası'nda piyano resitali sundu

Bağlar Bilim ve Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, BİLSEM Müzik Bölümü'nden 40 öğrenci sahne aldı.

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