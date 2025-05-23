Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Diyarbakır Adliyesine sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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