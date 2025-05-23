Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 10 Nisan'da Kayapınar ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı sonrasında teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü üyesi "Alican Çakır" kod isimli A.G'nin talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda 26 Mart'ta Kayapınar ilçesinde iş yerine molotof kokteyli atılarak kundaklama ve 22 Mayıs'ta Batman'da iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 130 tabanca mermisi, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.