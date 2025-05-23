Diyarbakır'da "Kral Yolu" gala yemeğinde tanıtıldı
Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotalar gala yemeğinde tanıtıldı.
Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotalar gala yemeğinde tanıtıldı.
Tarihi İçkale Müze Bahçesi'nde gerçekleştirilen gala yemeğinde,"Kral Yolu"nda belirlenen rotaların tanıtım filmi izlettirildi.
Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizm anlamında çok ciddi potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyledi.
Bugün çok önemli ve kentin turizmine önemli katkılar yapacağına inandıkları projenin lansmanını gerçekleştirdiklerini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Yeni bir turizm bileşeni olarak doğa turizmini şehrimizin envanterine katmayı hedefliyoruz. Bu projeyle kentte turizmi ve turisti çeşitlendireceğiz. Diyarbakır'da turizm süresini yılın içerisinde uzatmaya çalışıyoruz. Konaklamayı da artırmayı hedefliyoruz. Doğa turizmi açısında güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gördük. 'Kral Yolu' olarak belirlenin rotaların geçtiği güzergahlar sadece yürüyüş için değil kültürel değerlerin görülmesi anlamında da çok değerlidir. Bu projeyi daha da geliştirmeyi planlıyoruz."
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ise "Kral Yolu" Projesi'nin kültürel mirası turizme kazandırmaya yönelik çalışmaların merkezinde yer aldığını belirtti.
Çolak, "Bu projeyle, Diyarbakır'da turizmi çeşitlendirerek sadece merkezde değil, kırsal alanda da turizm hareketliliği sağlamayı; yerel halkın bu süreçten doğrudan ekonomik fayda elde etmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kamp, karavan altyapıları ve bisiklet rotalarıyla zenginleştirmeyi, böylece ilimizde hem turizmi çeşitlendirmeyi hem de doğa turizmini kırsalda güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da "Kral Yolu"nun tarihçesi hakkında bilgiler paylaştı.
Programa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler ve TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da katıldı.
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