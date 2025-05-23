Diyarbakır'da "Kral Yolu" gala yemeğinde tanıtıldı

Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotalar gala yemeğinde tanıtıldı.

Tarihi İçkale Müze Bahçesi'nde gerçekleştirilen gala yemeğinde,"Kral Yolu"nda belirlenen rotaların tanıtım filmi izlettirildi.

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizm anlamında çok ciddi potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyledi.

Bugün çok önemli ve kentin turizmine önemli katkılar yapacağına inandıkları projenin lansmanını gerçekleştirdiklerini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bir turizm bileşeni olarak doğa turizmini şehrimizin envanterine katmayı hedefliyoruz. Bu projeyle kentte turizmi ve turisti çeşitlendireceğiz. Diyarbakır'da turizm süresini yılın içerisinde uzatmaya çalışıyoruz. Konaklamayı da artırmayı hedefliyoruz. Doğa turizmi açısında güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gördük. 'Kral Yolu' olarak belirlenin rotaların geçtiği güzergahlar sadece yürüyüş için değil kültürel değerlerin görülmesi anlamında da çok değerlidir. Bu projeyi daha da geliştirmeyi planlıyoruz."