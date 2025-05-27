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        Diyarbakır'da 3 aylıkken ahırdan kaçan buzağı 9 ay sonra bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:28
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        Diyarbakır'da 3 aylıkken ahırdan kaçan buzağı 9 ay sonra bulundu
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçenin kırsal Erimli Mahallesi'nde Sıdıka Kut'a (85) ait 3 aylık buzağı, geçen yıl eylül ayında kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı.

        Sahipleri tarafından aranan buzağı bu süreçte mahallenin çevresindeki tarım arazilerinde ve Dicle Nehri kıyısında görülmesine rağmen yabanileştiği için yakalanamadı.

        Buzağının yaklaşık 9 ay sonra 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelköy Mahallesi'nde bir sürüye karışarak ahıra girdiği görüldü.

        Hayvanları arasındaki buzağıyı fark eden besicinin haber vermesi üzerine belirtilen mahalleye giden Erimli Mahallesi sakinleri iğneyle uyuşturdukları buzağıyı pikap ile getirerek sahibine teslim etti.

        Sıdıka Kut'un yeğeni Şaban Kut, gazetecilere, buzağının ahırdan kaçtığını belirterek, uğraşlarına rağmen yabanileşen buzağıyı bugüne kadar yakalayamadıklarını söyledi.

        Kut, "Buzağı, insanlardan ve diğer hayvanlardan kaçıyor. Kim yanına yaklaşırsa kaçıyor. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya da yabanileştiği için buzağıyı yakalamakta zorlandıklarını belirtti.

        Kaya, "Güzelköy Mahallesi'ne kaçmış. Oradaki hayvanlarla ahıra giriyor. Söylediler, gidip getirdik. Uyuşturarak getirdik, kolay olmadı. Hayvan şu anda yem yemiyor. Sahibi dahil kimseyi yanına yaklaştırmıyor." diye konuştu.

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        Galeri

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