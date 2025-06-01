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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü ayinle kutlandı

        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:37
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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü ayinle kutlandı
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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü dolayısıyla yapılan ayini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

        İncil'den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayinde, dua edildi, mum yakıldı.

        Ayinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Maşalyan, Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olduğunu belirtti.

        Türkiye'de işlev gören 38 kiliselerinin bulunduğunu ancak sadece 20 din adamlarının olduğunu ifade eden Maşalyan, bu sayının yeterli olmadığını, bu sayıyı artırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Maşalyan, şunları kaydetti:

        "Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor, her şey kurak kalıyor, ot bitmiyor. Dolayısıyla barış ile beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler, sorunlar çözülebilir. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz. O umut bu topraklarda hep var çünkü insan var oldukça içinde hep bu umudu yeşertir. İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararınadır. Barış, esenlik, dostluk ve kardeşlik olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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