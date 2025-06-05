Diyarbakır'da jandarmadan kurbanlık denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince Pirinçlik, Çınar İlçesi TRT kavşağı, Aşağıkonak, Bismil ilçesindeki yol kontrol noktalarında Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevk, nakil belgeleri, kulak küpesi, veteriner sağlık raporu ile araç dezenfeksiyon belge kontrolü yapıldı.

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