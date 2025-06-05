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        Doğu Pediatri Derneği'nden çocuk sağlığı uzmanlığı uyarısı

        Doğu Pediatri Derneği, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşına ilginin son yıllarda azaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:25
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        Doğu Pediatri Derneği'nden çocuk sağlığı uzmanlığı uyarısı
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        Doğu Pediatri Derneği, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşına ilginin son yıllarda azaldığını bildirdi.

        Dernekten yapılan açıklamada, 2024 ve 2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) verilerine göre tıp fakültelerinde pediatri kontenjanlarının yeterli ilgiyi görmediği belirtildi.

        Pediatrinin yalnızca hastalıklarla değil çocukların sağlıklı büyümesini destekleyen, gelişim, koruyucu sağlık hizmetleri ve yaşam kalitesiyle de ilgilenen çok yönlü bir tıp branşı olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bu alanın zayıflaması, yalnızca sağlık sistemimizi değil, toplumun geleceğini de olumsuz etkiler. Çocuklar için çalışan hekimlerin sayısının azalması, eğitimden sağlığa pek çok alanı doğrudan etkiler. Uzmanlar, pediatri branşının genç hekimler tarafından daha az tercih edilmesinin nedenleri arasında fiziksel ve duygusal yoğunluk, artan nöbet yükü, maddi ve manevi yıpranma ile toplumsal desteğin görece daha az görünür olmasını gösteriyor. Doğu Pediatri Derneği ise bu sorunun ancak farkındalık, iş birliği ve yapıcı adımlarla çözülebileceğine dikkat çekiyor. Bir çocuğun ilk adımına, ilk nefesine eşlik eden bu mesleğin değerini anlatmak hepimizin sorumluluğudur. Pediatri, sadece tıpta bir branş değil hayatın en savunmasız anına eşlik eden onurlu bir yoldur. Bu yolda yürüyen hekimlerin sayısını artırmak, hep birlikte atılacak adımlarla mümkündür."

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