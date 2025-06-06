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        Diyarbakır'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:50
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        Diyarbakır'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        G.K'nin kullandığı 61 KP 428 plakalı otomobil, Salat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Hazal Kayıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayıhan'ın kızı, damadı sürücü G.K. ve 4 torunu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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