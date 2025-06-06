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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asansörüyle destek verdi

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:36
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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asansörüyle destek verdi
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bir nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül, yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek verdi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtarırken, nakliye firması işletmecisi Emrullah Eligül de yük taşıma asansörüyle tahliye çalışmasına destek oldu.

        Eligül, AA muhabirine, yangının çıktığı anlarda market alışverişi yaptığını, bir akrabasının araması üzerine nakliye aracıyla olay yerine gittiğini söyledi.

        Bölgeye vardığında itfaiye, ambulans ve polis ekiplerini gördüğünü belirten Eligül, şunları kaydetti:

        "Binadakiler yardım istiyordu. Binanın sol tarafında itfaiye ekipleri olduğu için sağ tarafa doğru geçtim. Yüksek katlardan başlayarak mahsur kalanları kurtardım. Bunun için çok mutluyum. 13 yıldır bu işi yaptığım için tecrübe sahibiyim. İnşaatlarda önce üst katlardan başlayıp aşağı katlara doğru inersin. Üst kattan başlarsan 5 dakika arayla her katta asansör kurulmuş olur. Daha sonra diğer cephelere kadar gittim."

        Bu tarz üzücü hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Eligül, şöyle devam etti:

        "O sırada neler yaptığımı ben de bilmiyorum. Bittikten sonra yorgunluğumu anladım. Yaklaşık iki saat boyunca o kadar hızlı reaksiyon verdim ki kendime inanamadım. İşim bittikten sonra yığıldım. Bir teyzenin verdiği tuzlu ayranla kendime geldim. Olayın ardından ailem, arkadaşlarım ve insanların ilgisiyle ne kadar büyük başarı sağladığımı anladım. Bu yüzden çok mutluyum. Yangında vefat edenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

        Bu arada yangın meydana gelen binanın boş olduğu, bazı sakinlerin kullanılamaz durumda bulunan evlerinden bazı eşyalarını aldığı görüldü.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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