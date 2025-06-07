Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında dün binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.

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