Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda önceki gün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında inşaat mühendisi de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında dün binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anl...
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anl...
        Flaş
        Flaş
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 y...
        Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 y...
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asan...
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asan...