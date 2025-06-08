Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda, 58 kilo 367 gram skunk, 5 kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 411 gram sentetik uyuşturucu, 1014 sentetik ecza, 939 gram kokain, 338 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 62 bin 448 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 497 şüpheli yakalandı.

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