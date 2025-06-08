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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:22
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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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