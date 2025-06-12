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        MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir Diyarbakır OSB'yi ziyaret etti

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:18 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:33
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        MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir Diyarbakır OSB'yi ziyaret etti
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

        Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve beraberindeki heyeti, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri ile sanayiciler karşıladı.

        Bölge sanayisinin durumu ve gelişim potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, sanayinin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğu, organize sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi ve sanayicilere verilen desteğin artırılması gerektiği ifade edildi.

        Görüşmelerde, kentte henüz temsil edilmeyen sektörlerin bölgeye kazandırılmasıyla şehrin ekonomik yapısının daha da çeşitleneceğine ve katma değerinin artacağına vurgu yapıldı.

        Özdemir ve beraberindeki heyet, OSB'de faaliyet gösteren bazı firmalara da ziyaret gerçekleştirdi. Firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde üretim süreçleri, yeni yatırımlar ve sektörel ihtiyaçlar değerlendirildi.

        Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, destek ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD heyetine teşekkür etti.

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