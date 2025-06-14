Oturma eylemi yapan babaların tek isteği evlatlarına kavuşmak

ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde annelerle birlikte evlat nöbetini sürdüren babalar, "Babalar Günü"ne evlat hasretiyle giriyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2112'nci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 384 oldu. Büyük dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 61 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Evlat nöbetinde annelerin en büyük destekçisi olan babalar da eylemi kararlı şekilde sürdürüyor.

Kimi zaman eşleriyle kimi zaman da tek başına çadıra gelen babalar, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlat mücadelesi veriyor.

Oğlu Mehmet için evlat nöbetinde olan baba Nihat Aydın, AA muhabirine, evladından ayrı kaldığı hiçbir özel günün kendisi için kıymetli olmadığını söyledi.

Bir Babalar Günü'nü daha evladından ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını dile getiren Aydın, özellikle bugünlerde evladının yanında olmasını istediğini belirtti. Babaların acılarını dışarıya yansıtmadığını anlatan Aydın, evlatlarına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceklerini kaydetti. Aydın, şöyle konuştu: "10 yıldır eve gittiğimde her gece odamda ağlarım. Oğlum, gelip güvenlik güçlerimize teslim olun, hep beraber güzel yaşam sürdürelim. Burada annelerimiz ve kardeşlerimizle beraberiz. Sonuna kadar da beraber olacağız." - "Evlat hasreti nedeniyle Babalar Günü'nü unuttuk" Oğlu Ramazan için eylem yapan baba Recep Üçdağ da aileler olarak evlatlarından gelecek güzel bir haber beklediklerini söyledi. Annelerin yanı sıra babalar olarak da evlat nöbetinde yer aldıklarını aktaran Üçdağ, şöyle dedi: "Babalar Günü bizim için buruk bir gün. Evlat hasreti nedeniyle Babalar Günü'nü unuttuk. Ramazan dışında başka çocuklarım var. Onlara bir gelecek sağlamak için çalışmam gerekiyor ancak bu durumdan dolayı çalışamıyorum, burada evladımın yolunu bekliyorum. Tüm çocuklara sesleniyorum: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde silahları bırakın, güvenlik güçlerine teslim olun. Hep birlikte güzel şekilde yaşayalım. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."