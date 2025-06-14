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        Eğil Belediyesi fotoğraf yarışması düzenleyecek

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Doğanın kalbinde, kadrajını Eğil'e çevir" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:41
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        Eğil Belediyesi fotoğraf yarışması düzenleyecek
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Doğanın kalbinde, kadrajını Eğil'e çevir" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20-24 Haziran'da başvuruların alınacağı yarışmanın ödül töreni 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Fotoğrafların yalnızca ilçe sınırları içinde ve belirtilen tarih aralığında çekilmiş olması gereken yarışmada kamp yapmak isteyen yarışmacılar için kamp alanı belirlenecek.

        Toplam 101 bin lira ödül verilecek yarışmaya www.egilegel.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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