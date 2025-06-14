Eğil Belediyesi fotoğraf yarışması düzenleyecek

Fotoğrafların yalnızca ilçe sınırları içinde ve belirtilen tarih aralığında çekilmiş olması gereken yarışmada kamp yapmak isteyen yarışmacılar için kamp alanı belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20-24 Haziran'da başvuruların alınacağı yarışmanın ödül töreni 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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