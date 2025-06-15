Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kırsal Tepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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