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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:49
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kırsal Tepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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