Diyarbakır'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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