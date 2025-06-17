Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Süleyman Nazif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada S.Ö'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'daki eğitim kurumu, müzesi ve arşiviyle kentin 132 yıllık hafıza...
        Diyarbakır'daki eğitim kurumu, müzesi ve arşiviyle kentin 132 yıllık hafıza...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Diyarbakır'ın "bacasız fabrikaları" 3 yılda 459 milyon lira ciroya ulaştı
        Diyarbakır'ın "bacasız fabrikaları" 3 yılda 459 milyon lira ciroya ulaştı
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çaptığı çocuk öldü
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çaptığı çocuk öldü
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı Sercan öldü
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı Sercan öldü
        Diyarbakır'da örtü yangını, 2 saatte kontrol altına alındı
        Diyarbakır'da örtü yangını, 2 saatte kontrol altına alındı