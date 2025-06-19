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        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir baba bıçakla 2 çocuğunun ardından kendisini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:12
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        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir baba bıçakla 2 çocuğunun ardından kendisini yaraladı.

        Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi 4.Sokak'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen İ.A, çocukları E.A.(14), Z.A (10) ile kendisini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 çocuk ile baba İ.A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Baba ve 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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