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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:53 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:53
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
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        Diyarbakır'da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Deniz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Deniz, "İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü vahşi saldırılarını ve İran'a yönelik provokatif askeri eylemlerini, bu katliamlara açık destek veren ABD ve Batılı müttefikleri ile bu zulüm karşısında sessiz kalan, işbirliği yapan Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi bölge rejimlerini şiddetle kınıyoruz." dedi.

        Deniz, şunları kaydetti:

        "İslam ümmeti, bu zelil rejimlerin acizliğine mahkum değildir. Direniş, devletlerin değil, halkların onurlu duruşudur. Filistin’de, Lübnan’da, Suriye’de, Yemen'de, İran'da ve dünyanın dört bir yanında zalime karşı ayağa kalkan halklar, gerçek ümmet ruhunun yaşadığını ispat etmektedir. Bu ruhu yaşatmak, büyütmek ve savunmak hepimizin görevidir. Bugün direniş yalnızca silahla değil, boykotla, bilinçle, birlikle, sözle ve cesaretle verilmektedir. Mazlumların safında yer almak, sadece bir duruş değil, İslami, insani ve ahlaki bir zorunluluktur. Emperyalizmin, siyonizmin ve işbirlikçiliğin karşısında sesimizi yükseltmeye, sokaklarda, meydanlarda, kürsülerde ve dualarımızda zulme karşı saf tutmaya devam edeceğiz."

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