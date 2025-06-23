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        Diyarbakır'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da ATM önlerinde yardım etme bahanesiyle işlem yapmakta zorlanan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 08:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 08:05
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        Diyarbakır'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da ATM önlerinde yardım etme bahanesiyle işlem yapmakta zorlanan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir hastane önündeki ATM'lerde özellikle okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan, algılama ve işlem yapma konusunda güçlük çeken yaşlıların dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, maske takan şüphelilerin yardım etme bahanesiyle işlem yapmakta zorlanan mağdurların kart şifrelerini öğrendikten sonra ATM'nin kartı geri vermediğini bahane ederek, onları bankaya yönlendirdikleri tespit edildi.

        Daha sonra bölgeden kaçan şüphelilerin şifresini öğrendikleri kartlarla başka ATM'lerden para çektikleri belirlendi.

        Kimlikleri tespit edilen N.A. ve V.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Öte yandan, zanlılardan birinin ATM'den para çektiği, diğerinin ise koşarak hastaneye girdiği ve bazı kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangın merdiveninden indiği güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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