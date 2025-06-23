Diyarbakır'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, zanlılardan birinin ATM'den para çektiği, diğerinin ise koşarak hastaneye girdiği ve bazı kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangın merdiveninden indiği güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çalışmada, maske takan şüphelilerin yardım etme bahanesiyle işlem yapmakta zorlanan mağdurların kart şifrelerini öğrendikten sonra ATM'nin kartı geri vermediğini bahane ederek, onları bankaya yönlendirdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir hastane önündeki ATM'lerde özellikle okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan, algılama ve işlem yapma konusunda güçlük çeken yaşlıların dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

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