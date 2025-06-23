Diyarbakır'da serada fide yetiştiriciliği kursu katılımcılarına sertifikaları verildi

Projeyle vatandaşların tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sönmez, kadın ve gençlere yönelik projelere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Sur Halk Eğitimi Merkezi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) ile kadın ve gençlere yönelik sebze fidesi yetiştiriciliği kursu düzenlediklerini anımsattı.

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