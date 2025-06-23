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        Diyarbakır'da çiftçilere 141,5 ton soya tohumu dağıtıldı

        Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton sertifikalı soya tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:59
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        Diyarbakır'da çiftçilere 141,5 ton soya tohumu dağıtıldı
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        Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton sertifikalı soya tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje doğrultusunda, 14 bin 237 dekar alanda soya ekimi için yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton soya tohumu çiftçilere dağıtıldı.

        Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, soyanın Türkiye'nin tarımsal üretiminde yer alan önemli bir ürün olduğunu belirtti.

        Alan, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'ın verimli topraklarında bu ürünün yaygınlaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçilerimizin bu projeye aktif katılımı, hem kendi ekonomilerini güçlendirecek hem de ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır."

        Törene, Tarım ve Orman İl müdür yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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