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        Narin Güran cinayetinde sanık ağabey Enes Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili ağabey Enes Güran'a ilk derece mahkemesince "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:45 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:45
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        Narin Güran cinayetinde sanık ağabey Enes Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
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        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili ağabey Enes Güran'a ilk derece mahkemesince "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvuruldu.

        Enes Güran'ın avukatı tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

        Yargıtaya gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

        "İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik istinaf nedenlerinin esastan reddine dair Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararının usul ve yasaya aykırı hususlarını belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle yapılacak temyiz incelemesi neticesinde, müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Kararla müvekkilim hakkında uygun görülecek şekilde tahliyesine karar verilmesini, aksi takdirde lehine olan tüm kanun maddelerinin uygulanmasını arz ve talep ederim."

        Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için de avukatı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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