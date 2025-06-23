Diyarbakır'da "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" projesi başladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı işbirliğiyle Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artışı Programı kapsamında, köylerde görev yapan 60 öğretmene eğitim verilecek.

Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" projesinin Koordinatörü Nevzat Can, öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimini desteklemeyi, kırsalda kaliteli ve yenilikçi öğrenme ortamları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Temel amaçlarının öğretmenlerin mesleki olarak güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Can, "Öğretmenlerimiz 8 farklı alanda eğitim alacak. Öğretmenlerimiz öğrendiklerini yeni eğitim ve öğretim yılında hem öğrencilerine aktaracaklar hem de velilerle paylaşacaklar." dedi.

Eğitime katılan öğretmenlerden Zeynep Yıldız da bu tür eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.