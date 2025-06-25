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        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Bütün gücümüzle ve gücümüz yettiğince sanayinin gelişmesinin önünü açacağız, ihtiyaç olursa yeni sanayi alanları, altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:50
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        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Bütün gücümüzle ve gücümüz yettiğince sanayinin gelişmesinin önünü açacağız, ihtiyaç olursa yeni sanayi alanları, altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz." dedi.

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünce Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda düzenlenen "Sanayici İstişare Toplantısı"nda konuşan İnan, sahabeler kenti Diyarbakır'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ülkenin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu dile getiren İnan, sanayicilerin kendi kalelerini "aslanlar gibi savunduğunu" belirtti.

        Bakanlık olarak, ülkenin orta yüksek teknolojiye geçiş sürecini, istişare ederek, karşılıklı fikir tahlilleri yaparak inşa etmeye çalıştıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

        "İşte şu anda gündemimizde yeni teşvik paketimiz var. Bu teşvik paketinin detaylarını öğrenmeye çalışın. Tabii ki şu anda konjonktürel olarak bir sıkışmanın farkındayız. Biraz daha nefesimizi tutarsak, önümüzdeki yıldan ve aylardan itibaren tabii ki bir finansal rahatlamanın olacağını öngörüyoruz. 2026'dan itibaren de özellikle enflasyonun yüzde 20'lere yaklaşmasıyla, bu içinde bulunduğumuz yokuş çıkma dönemlerinde daha esnek ve felaha ulaşacak bir döneme geçeceğiz. Bu doğrultuda bir taraftan şu andaki işlerimizi yönetirken bir taraftan da geleceği planlama noktasında yeni teşvik sistemimiz gerçekten önemli."

        Kentin enerjisinin çok güzel olduğunu belirten İnan, gün içinde yaptıkları toplantılarda, kentteki OSB'leri, küçük sanayi sitelerini, KOBİ'leri, KOBİ vadisini ve lojistik ihtiyaçlarını konuştuklarını kaydetti.

        İnan, "Bütün gücümüzle ve gücümüz yettiğince sanayinin gelişmesinin önünü açacağız, ihtiyaç olursa yeni sanayi alanları, altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında, kronik yapısal sorunlarımızı giderme noktasında, sanayicilerin enerjisiyle birlikte geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise bölgenin yaşadığı güvenlik ve terör sorunlarına rağmen kentte sanayi altyapılarının oluşturulduğunu ve kısa zamanda çok büyük mesafe katedildiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonunda, en fazla Diyarbakır ve yatırımcılarının yer alacağını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Valilik olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bakanlıklarımızın koordinasyonunda Diyarbakır'daki sanayi altyapılarının güçlendirilmesine apayrı bir önem veriyoruz. OSB başkanlarımızla ve yatırımcılarımızla sürekli istişare halindeyiz. Diyarbakır'da son bir yıl içerisinde olanlara ben şahidim. Gerçekten sanayi altyapılarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi anlamında çok önemli adımlar atılıyor. Bizim bu cesur, girişimci ruhu çok yüksek yatırımcılarımızla birlikte, terörsüz Türkiye zemininde inşallah 10 yıl sonra, çok daha müreffeh, çok daha gelişmiş, kalkınmış, milli geliri Türkiye'deki milli gelir ortalamasına çok yaklaşmış veya onu yakalamış bir Diyarbakır'ı hep beraber inşa ediyoruz."

        Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da sanayiciler olarak ülke için yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

        Sanayicilerin istihdam oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, "İhracatla döviz kazanmaya devam ediyoruz. Ancak bu kararlılığın kalıcı olması için sanayiyi teşvik eden finansman modellerine ihtiyacımız var. Ülkemizin huzur ve güveni için, memleketimizin selameti için üretmeye, çalışmaya, ihracat ve istihdam yapmaya devam edeceğiz. Nefesimiz nereye kadar yettiyse üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

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