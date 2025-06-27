Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı

Aşırı sıcaktan bunalanlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının yarın da 42 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

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