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        Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı

        Diyarbakır'da 42 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:50
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        Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı
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        Diyarbakır'da 42 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

        Hava sıcaklığının yarın da 42 derece olması bekleniyor.

        Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

        Aşırı sıcaktan bunalanlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

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