Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan kişilere ulaşıp kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan, şüpheli işlem bahanesiyle edindikleri bilgiyle mağdurların banka hesaplarındaki parayı ele geçiren dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kurulan 30 kişilik özel ekip, iki ay süren çalışmada MASAK raporlarını ve yüzlerce banka hareketini inceledi.

Dolandırıcılar tarafından ele geçiren paraların, yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı kripto cüzdanlar aracılığıyla yabancı ülkelere aktarıldığı ve bu ofislerde nakde çevrildiği saptandı.

Tespit edilen 25 zanlının yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı "Akbaba" adı verilen operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 25 şüphelinin yakalandığı operasyonda pencereden atılan 2 ruhsatsız tabanca ile belgelerin yer aldığı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.