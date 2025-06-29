Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 08:11 Güncelleme: 29.06.2025 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan kişilere ulaşıp kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan, şüpheli işlem bahanesiyle edindikleri bilgiyle mağdurların banka hesaplarındaki parayı ele geçiren dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kurulan 30 kişilik özel ekip, iki ay süren çalışmada MASAK raporlarını ve yüzlerce banka hareketini inceledi.

        Dolandırıcılar tarafından ele geçiren paraların, yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı kripto cüzdanlar aracılığıyla yabancı ülkelere aktarıldığı ve bu ofislerde nakde çevrildiği saptandı.

        Tespit edilen 25 zanlının yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı "Akbaba" adı verilen operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 25 şüphelinin yakalandığı operasyonda pencereden atılan 2 ruhsatsız tabanca ile belgelerin yer aldığı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

        Öte yandan, MASAK tarafından hesaplarında 512 milyon lira şüpheli işlem tespit edilen zanlılara ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Narin'in katledilmesinde Hindistan merkezli yeni rapor; Nevzat Bahtiyar'ın...
        Narin'in katledilmesinde Hindistan merkezli yeni rapor; Nevzat Bahtiyar'ın...
        Diyarbakır'da kazara tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da kazara tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
        Tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki...
        Tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki...
        Diyarbakır'da "Bilim Kafe" etkinliğinde tümörün nasıl oluştuğu anlatıldı
        Diyarbakır'da "Bilim Kafe" etkinliğinde tümörün nasıl oluştuğu anlatıldı
        Baraj gölünde insan bedenine benzetilen cisim duba çıktı
        Baraj gölünde insan bedenine benzetilen cisim duba çıktı
        Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı
        Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı