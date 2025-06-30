Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Ongözlü Köprü mevkisinde dün akşam Dicle Nehri'ne düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Sarı, AFAD ekiplerinin yaptığı arama sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü mevkisinde Dicle Nehri'ne düşen ve ekiplerce sudan çıkarılan Sarı, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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