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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Remzi Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:39
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Remzi Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü mevkisinde Dicle Nehri'ne düşen ve ekiplerce sudan çıkarılan Sarı, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ongözlü Köprü mevkisinde dün akşam Dicle Nehri'ne düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Sarı, AFAD ekiplerinin yaptığı arama sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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