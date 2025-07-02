Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile sözleşme uzattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile sözleşme uzattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile yeniden anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Aydin ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Oktay Aydin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oktay Aydin'e yeni sezonda başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Dicle Üniversitesinden Almanya'daki Hamburg Üniversitesine ziyaret
        Dicle Üniversitesinden Almanya'daki Hamburg Üniversitesine ziyaret
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya epilepsi pili am...
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya epilepsi pili am...
        Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın az olduğu gerekçes...
        Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın az olduğu gerekçes...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için haval...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için haval...
        Çim biçme makinesine kolunu kaptırdı, ambulans helikopterle sevk edildi
        Çim biçme makinesine kolunu kaptırdı, ambulans helikopterle sevk edildi
        Tartıştığı gelinini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı gelinini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı