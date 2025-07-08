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        Amed Sportif Faaliyetler, Ömer Bayram ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Ömer Bayram ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:32
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        Amed Sportif Faaliyetler, Ömer Bayram ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Ömer Bayram ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Ömer Bayram ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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