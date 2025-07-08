Amed Sportif Faaliyetler, Ömer Bayram ile yollarını ayırdı

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Ömer Bayram ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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