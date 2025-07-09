Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sterilizasyon birimi yenilendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Ek Binasında yer alan sterilizasyon birimi yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fiziki olarak genişletilen ve işleyiş açısından yeniden yapılandırılan birim, yalnızca ameliyathanelere değil tüm hastane birimlerine daha hızlı, güvenli ve etkili hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi.

Yenilenen yapı sayesinde sterilizasyon birimi hem daha fonksiyonel hale getirildi hem de birimden ayrılan alanlarla ameliyathaneye iki yeni ameliyat odası kazandırıldı.

Bu sayede artan ameliyat taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

Sterilizasyon birimi ameliyathanenin yanı sıra çocuk anjiyografi, çocuk kalp damar cerrahisi (KVC), yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, doğumhane, acil servis gibi kliniklerin malzeme ihtiyacını da karşılayacak.

Sterilizasyon biriminde kirli alan, katlama, paketleme, destek, hemşire, temiz malzeme ve steril depo gibi bölümler ayrı ayrı planlandı.