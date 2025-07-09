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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sterilizasyon birimi yenilendi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Ek Binasında yer alan sterilizasyon birimi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:11
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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sterilizasyon birimi yenilendi
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Ek Binasında yer alan sterilizasyon birimi yenilendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fiziki olarak genişletilen ve işleyiş açısından yeniden yapılandırılan birim, yalnızca ameliyathanelere değil tüm hastane birimlerine daha hızlı, güvenli ve etkili hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi.

        Yenilenen yapı sayesinde sterilizasyon birimi hem daha fonksiyonel hale getirildi hem de birimden ayrılan alanlarla ameliyathaneye iki yeni ameliyat odası kazandırıldı.

        Bu sayede artan ameliyat taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

        Sterilizasyon birimi ameliyathanenin yanı sıra çocuk anjiyografi, çocuk kalp damar cerrahisi (KVC), yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, doğumhane, acil servis gibi kliniklerin malzeme ihtiyacını da karşılayacak.

        Sterilizasyon biriminde kirli alan, katlama, paketleme, destek, hemşire, temiz malzeme ve steril depo gibi bölümler ayrı ayrı planlandı.

        Tüm alanlar temiz ve kirli ayrımı ilkesine uygun şekilde yerleştirildi.

        Bu dönüşüm sayesinde hem sterilizasyon süreçlerinin kalitesi artırıldı hem de hastanenin tüm birimlerine kesintisiz ve güvenli hizmet sunma kapasitesi yükseltildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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