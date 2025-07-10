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        Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi

        Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi, gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:22
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        Diyarbakır merkezli operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi
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        Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi, gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından yabancı uyruklu şahıslar vasıtasıyla turistik kolaylıklar ya da kaçak yollarla ülkeye yabancı plakalı lüks segment araçların getirildiği tespit edildi.

        Şüphelilerin, organizasyona dahil olan noter katipleri aracılığıyla söz konusu gümrük kaçağı araçları sahte evraklar ile KDV ve ÖTV'si ödenmiş göstererek, tescil ettirdikleri belirlendi.

        15 ilde ekiplerce 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, ⁠10 lüks araca el konuldu, 31 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Öte yandan el konulan lüks araçlar, KOM Şube Müdürlüğü bahçesinde basına gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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