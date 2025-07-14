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        Diyarbakır'da ekipler, kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan genci arıyor

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:15
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        Diyarbakır'da ekipler, kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan genci arıyor
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

        Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde dün Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve yakınını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince su üstü ve su altında arama yapılıyor.

        Ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyen baba Tahsin Alpaydıncı, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde 3 oğlu ile piknik yapmak için Dicle Nehri kenarına geldiklerini söyledi.

        "Üç oğlum da nehirdeydi, yüzüyorlardı, onları izliyordum. Çevredekilerin bağırmasını duydum, hemen nehre girdim, baktım biri benim oğlum, biri de başkası. Onları kenara getirdim. Sonra suyun içerisinde diğer oğlumun sesi geldi. 'Baba beni kurtar' diyordu. Onları bırakıp, Ömer'e doğru gittim ama dibe battı" diyen Alpaydıncı, oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden ekip sayısının artırılmasını istediklerini belirtti.

        Tahsin Alpaydıncı ve 3 oğlu dün öğle saatlerinde Dicle Nehri'nin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisine gitmiş, serinlemek için suya giren oğullarından Ümit Alpaydıncı ve bir yakınları boğulma tehlikesi geçirmişti.

        Durumu fark eden baba Alpaydıncı, nehre girerek oğlunu ve yakınını kurtarmış, babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapılarak, suda kaybolmuştu. Ömer'in bulunması için AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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