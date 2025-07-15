Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

        Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

        Valisi Murat Zorluoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in, Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

        Baba Ömer Gülser ile şehidin mezarına karanfil bırakan Zorluoğlu, kahraman şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Zorluoğlu, daha sonra beraberindekilerle Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

        Beraberindekilerle buradaki programın ardından Ergani ilçesine geçen Zorluoğlu, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.

        Vali Zorluoğlu, şehidin babası Mehmet Çoban ve yakınlarıyla görüştü, şehidi rahmetle andıklarını ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim okunduğu sırada şehidin babası Çoban, gözyaşını tutamadı.

        Dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin yakınları ve katılımcılarla şehidin mezarına karanfil bıraktı.

        Vali Zorluoğlu, buradaki anma programının ardından şehidin babası Mehmet Çoban'ı ilçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Kabir ziyaretlerine, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un Harput Mahallesi'ndeki mezarlığına ziyaret gerçekleştirildi.

        Ziyarette dualar edildi.

        Ziyarete katılan Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, şehidi rahmetle yad ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Amedspor, stoper Kahraman Demirtaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Amedspor, stoper Kahraman Demirtaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
        Amed Sportif Faaliyetler, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirler...
        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirler...
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer'in 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer'in 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan gen...
        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan gen...