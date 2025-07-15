Amed Sportif Faaliyetler, Abdullah Tazgel'i transfer etti

"Kulübümüz, sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel ile 2025–2026, 2026–2027 ve 2027-2028 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Abdullah Tazgel'e Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

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