Amed Sportif Faaliyetler, Mert Miraç Altıntaş'ı Mardin 1969 Spor'a kiraladı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Mert Miraç Altıntaş’ın, Mardin 1969 Spor Kulübü'ne 1 yıllığına kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Mert Miraç'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

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