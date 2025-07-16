Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.