Diyarbakır'da bendir çalan gençler törenlerin ve düğünlerin aranan grubu oldu

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da bendir eğitimi alan gençler kurdukları "Şahmeran Erbane Grubu" ile özel günlerde sahne alıyor, gelir elde ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi'nde açılan kursta bendir çalmayı öğrenen genç kızlar eğitmenleriyle bir grup kurdu.

Mitolojik bir figürden esinlenilerek, "Şahmeran Erbane Grubu" adı verilen, farklı yaştan 24 genç kızın yer aldığı topluluk, kısa sürede resmi törenlerde, milli bayramlarda, kültürel etkinliklerde, kına organizasyonu ve düğünlerde sahne almaya başladı.

Düzenlenen organizasyonların önemli bir parçası haline gelen grupta yer alan kızlar hem kültürel değerleri yaşatıyor hem de elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

- "Aralarında konservatuvara hazırlanan öğrenciler de var"

Bendir eğitmeni Ali Temuçin, AA muhabirine, merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen kursların ücretsiz olduğunu belirtti.

Temuçin, eğitimlerin aralıksız sürdüğünü anlatarak, "Bu grupla düğün ve kına gibi organizasyonlarda sahne alıyoruz. Çiftlerin etrafında müzik eşliğinde sahneye giriş yapıyoruz. Ortaya hoş bir görüntü çıkıyor ve çiftler de bizi beğeniyor. Bu grubu kurmamış olsaydık, öğrencilerimiz büyük ihtimalle ya mevsimlik işçi olarak ya da fabrikalarda çalışmak için batı ilerine gideceklerdi. Şimdi hem memleketlerinde kalıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aralarında konservatuvara hazırlanan öğrenciler de var. Onlara da destek oluyorum. Gençlik merkezlerinin hem sanatsal hem de kültürel açıdan gençlere büyük faydaları var." dedi.

"Belli bir süre sonra grubum hazırdı. 1,5 yıllık eğitimin ardından 'Şahmeran Erbane Grubu'nu kurduk." diyen Temuçin, grubun resmi ve özel günlerde sahne aldığını ifade etti.

- "Bu grubu kurmasaydık mevsimlik işçi olarak şehir dışında olacaktım"

Grupta yer alan genç kızlardan Berfin Demir (17) Yenişehir Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlere 7 yıldır katıldığını, süreçte birçok alanda eğitim alarak kendini geliştirdiğini belirtti.

Merkezdeki kurslar sayesinde sosyalleştiğini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Daha önce bendir kursuna arkadaşlarım geliyordu. Onlar aracılığıyla ben de katıldım. Arkadaşlarımla bu grubu oluşturduk. Düğünlerde sahne almaya başladık. Eğer bu grubu kurmasaydık şu an mevsimlik işçi olarak şehir dışında çalışıyor olacaktım. Sadece Diyarbakır'da değil, bölge illerinde de sahne alıyoruz. Böylece hem para kazanıyor hem de keyifli zaman geçiriyoruz."

Tilda Onur (21) da merkezde geçirdiği her dakikanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gruptaki bir arkadaşının önerisiyle eğitime katıldığını anlatan Onur, "Düğün organizasyonlarına ve davet edildiğimiz yerlere gidiyoruz. Buraya katıldığımdan dolayı çok keyifliyim. Bu grupta olmasaydım evde oturuyor olacaktım. Hem eğleniyor hem de harçlığımızı çıkarıyoruz." dedi.