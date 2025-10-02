Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Diyarbakır'daki okulda isminin verildiği sahnenin açılışını yaptı:

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki okulda isminin verildiği sahnenin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:25
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Diyarbakır'daki okulda isminin verildiği sahnenin açılışını yaptı:
        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki okulda isminin verildiği sahnenin açılışını gerçekleştirdi.

        İlçedeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sidra Topçuoğlu'nun tiyatro sevgisini ve okulundaki eksikleri bulunan konferans salonuna dair isteklerini ifade ettiği mektup yazarak Karadağlı'ya iletmesi üzerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Valiliğinin katkılarıyla yenilenen konferans salonu, teknik donanımlı modern sahneye dönüştürüldü.

        Okul yönetiminin kararıyla salona "Tamer Karadağlı Sahnesi" adı verildi.

        Sahnenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Tamer Karadağlı, kendisine mektup gönderen öğrenci Sidra Topçuoğlu ile görüştü, okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

        Karadağlı, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın ve öğrenci Topçuoğlu ile kurdele keserek sahnenin açılışını yaptı.

        Açılışın ardından düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu, "Tamer Karadağlı'ya mesajlar" adlı sinevizyon gösterisi yapıldı.

        Törende konuşan Karadağlı, burada yalnızca bir salonun açılışı için değil aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte tanıklık etmek için toplandıklarını söyledi.

        Bazen küçücük bir kalpten çıkan samimi satırların büyük bir değişime öncülük edebileceğini dile getiren Karadağlı, birkaç ay önce Sidra'nın gönderdiği mektuptan çok etkilendiğini belirtti.

        Karadağlı, Sidra'nın mektubunda tiyatro sevgisinden, arkadaşlarıyla sahneledikleri küçük oyunlardan, okulun salonunun eksiklerinden söz ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "O satırlar, bir çocuğun kalbinden çıkan umut dolu bir çığlık gibiydi. Ben de bu sese kulak vermeyi ve bu hayali sahiplenmeyi görev bildim. Devlet Tiyatroları olarak bizler, tiyatroyu sadece büyük sahnelere değil çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin ufkuna, toplumun her köşesine taşınmayı görev edinmiş bir kurumuz. Sidra'nın hayali, bu anlayışın en güzel örneği oldu. Bugün bu okulda eksikleri olan bir salonun modern bir sahneye dönüşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sidra'ya ve onun gibi hayal kuran bütün çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin çünkü sizlerin hayalleri bizim yolumuzu aydınlatan en güçlü ışıktır. Sevgili çocuklar şimdi sıra sizde. Burası sizin sahneniz, sizin hayal kurma ve kendinizi ifade etme yuvanız. Diyarbakır'ımıza ve geleceğimizin sanatçılarına hayırlı olsun."

        Karadağlı, projede emeği geçen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

        Sidra Topçuoğlu da sahnenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle dedi:

        "Okulumuza kazandırdığımız bu tiyatro salonu hayallerimizin sahnesi olacak. Tiyatro, bizim için çok eğlenceli ve öğretici olacak. Sizin gibi büyük bir sanatçının bizi düşünmesi bizlere ilham verecek. Bize çok güzel anılar yaşattınız. Sizden aldığımız bu destek hep kalbimizde olacak."

        Konuşmaların ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları, "Neşeli Palyaçolar" adlı oyunu sahneledi.

        Karadağlı, oyunun ardından Okul Müdürü Mustafa Karagöz'e plaket verdi ve öğrencilerle sahnede fotoğraf çektirdi.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

