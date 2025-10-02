Diyarbakır'da 2 kuyumcu dükkanına farklı tarihlerdeki silahlı saldırı kamerada

Diyarbakır'da iki kuyumcu dükkanına farklı tarihlerde silahla ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, merkez Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına 15 Temmuz'da, başka bir dükkana ise dün gece silahla ateş edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, kuyumcu dükkanlarının önüne gelen şüphelilerin silahla ateş ettikten sonra olay yerinde hızla kaçtıkları görülüyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde 4-5 ay içerisinde 4 farklı kuyumcu dükkanına silahla ateş açıldığını belirtti.

Yüksel, dün akşam silahlı saldırının yapıldığı kuyumcuya yabancı numaradan tehdit içerikli mesaj gönderilerek 100 bin dolar istendiğini ifade ederek, odanın olayların ortaya çıkmasından itibaren emniyet birimleriyle koordineli hareket ettiğini bildirdi.

Mehmet Yüksel, "Emniyet teşkilatımızın kararlı çalışmaları takdire şayandır ancak saldırganların kimlikleri ve bu olayların arkasındaki organizasyon henüz net olarak tespit edilememiştir. Olayların derhal aydınlatılması, faillerin süratle yakalanması, esnafımızın güvenliğini sağlayacak caydırıcı tedbirlerin alınması ve konunun tüm kurumlarla şeffaf şekilde paylaşılması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.